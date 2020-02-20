Путин: необходимо защищать информацию о новейших вооружениях РФ
Нужно уделять особое внимание защите информации об инновационных научных разработках в нашей стране.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил важность защиты информации о новейших вооружениях и инновационных научных разработках, ведущихся в России и создающих преимущество для нашей страны.
Об этом глава государства сообщил на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ.
По словам Путина, мощность информационного оружия в будущем будет только возрастать, необходимо заранее настроить работу.