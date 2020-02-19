«Сигнализация для ядерного щита»: кадры работы комплекса «Окно» в Таджикистане

В новом выпуске программы «Военная приемка» съемочная группа телеканала «Звезда» побывала на уникальном оптико-электронном комплексе «Окно» в Таджикистане, который позволяет следить за космическими объектами, в том числе за спутниками-шпионами.

«Как работает система контроля космического пространства и система предупреждения о ракетном нападении? Мы знаем те точки на территории США, из которых по нам могут полететь баллистические ракеты. Для этого в космосе работают спутники. Но не исключено, что эти спутники могут выйти из строя, и для того, чтобы это не произошло, мы должны четко следить за тем, что происходит в небе. Для этого создан каталог, в который включено все, что летает в космосе. То есть все объекты под контролем и за ними следят», - рассказал ведущий программы Алексей Егоров в студии «Открытого эфира».