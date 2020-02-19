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Россия поставит ЗРПК «Панцирь-С1» Сербии - СМИ

Александр Пешков
11:28 19.02.2020
Первый зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» будет поставлен в Сербию до конца недели.
Россия поставит ЗРПК «Панцирь-С1» Сербии - СМИ
© Фото: Минобороны РФ

Россия поставит Сербии зенитные ракетные комплексы «Панцирь-С1», сообщает национальное телевидение страны.

В сообщении говорится, что первый из шести комплексов будет поставлен в Сербию до конца недели.

О том, что Сербия заказала у России зенитные ракетные комплексы в октябре прошлого года, заявил президент Сербии Александар Вучич.

18 февраля в Сербии прошла встреча министров обороны и иностранных дел России и Италии.

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и о ракетах.

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