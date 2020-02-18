Полевая кухня за полярным кругом: кадры работы вездеходов ДТ-30 «Витязь» в Арктике

В преддверии 320-летия вещевой и продовольственной служб Вооруженных сил России на военном полигоне в Печенгском районе Мурманской области прошло тыловое учение. Военнослужащие армейского корпуса Северного флота в условно боевой обстановке отработали применение новой техники тылового обеспечения на базе гусеничных вездеходов ДТ-30 «Витязь».

«В учении были задействованы новейшие образцы специальной техники, предназначенные для обеспечения жизнедеятельности военнослужащих арктических войск: полевая кухня КА-250/30ПМ и хлебопекарня ХПА-500/30ПМ, водяная цистерна ЦВА-10/30ПМ и хозяйственно - складской модуль ХСМА-12/30ПМ», - сообщили в российском военном ведомстве.

В сообщении отмечено, что эта техника разработана для организации питания военнослужащих в суровых условиях Арктической зоны и других регионах с тяжелым климатом. Ее производство началось параллельно с формированием арктических подразделений. На вооружение Северного флота она поступает с 2017 года.

Кухня арктическая КА-250/30ПМ предназначена для приготовления и транспортирования горячей пищи из двух блюд и кипятка до 250 человек, питающихся в полевых условиях. Хлебопекарня арктическая ХПА-500/30ПМ предназначена для производства в полевых условиях формового пшеничного, ржано-пшеничного хлеба на 650-700 чел/сутки.

Техника обеспечивает приготовление пищи для личного состава при температуре окружающей среды до минус 50ºС, с возможностью кратковременной работы при предельных значениях температуры минус 60ºС, а также при относительной влажности воздуха до 98%.

ДТ-30 «Витязь» - двухзвенный вездеход на гусеничном ходу, предназначенный для транспортировки в сложных климатических условиях Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, Арктики и Антарктики на грунтах с низкой несущей способностью (болото, снежная целина, бездорожье, пересеченная лесистая местность) при температуре окружающей среды от минус 50°С до плюс 40°С.

На базе этих вездеходов созданы в том числе арктические версии ЗРК «Панцирь» и «Тор».