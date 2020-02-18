Названы сроки передачи заказчику исследовательского судна «Евгений Горигледжан»

Судостроительный завод «Янтарь» должен завершить работы по переоборудованию и ремонту океанографического исследовательского судна «Евгений Горигледжан» и передать его заказчику в конце марта следующего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря судоверфи Сергея Михайлова.

«ПСЗ "Янтарь" и Минобороны России 31 января этого года подписали дополнительное соглашение о продлении срока действия контракта, где прописан период, в который наши корабелы должны завершить работы по ремонту и переоборудованию судна. Согласно ему, ОИС "Евгений Горигледжан" завод должен передать заказчику в конце марта следующего года», - приводит издание его слова.

Судно «Евгений Горигледжан» названо в честь советского и российского судостроителя, конструктора подводных лодок. Создано на базе спасательного буксира «МБ-305» проекта В-92. Предназначено для проведения подводных технических работ. Водоизмещение судна - 4 тысячи тонны, длина - 81 метр, ширина - 16 метров, автономность - 30 суток, экипаж - 32 человека плюс 25 членов экспедиции.