«Белые лебеди» в небе над Саратовской областью: кадры полетов Ту-160

В Саратовской области прошли полеты стратегических ракетоносцев Ту-160, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Летчики дальней авиации выполнили перебазирование авиационной техники, полеты на малых и средних высотах, преодоление системы противовоздушной обороны противника», - говорится в сообщении.

Полеты проходили при низкой облачности, в условиях сильного ветра и осадков. Продолжительность полетных заданий составляла около восьми часов.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся стреловидностью крыла. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу.

Этот стратегический бомбардировщик-ракетоносец способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет - до 3500 км, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар, но в случае необходимости самолет способен и прорывать ее.

Изменяемая геометрия крыльев позволяет ракетоносцу совершать перелет на дальность в 13 950 км и развивать скорость до 2 200 км/ч. Вкупе с рабочим потолком в 21 765 м это делает Ту-160 крайне сложной мишенью.

Подробнее о самолете можно узнать из раздела «Оружие» на сайте телеканала «Звезда».