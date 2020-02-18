Авиация ЮВО пополнилась новейшими штурмовиками Су-25СМ3

Три новейших глубокомодернизированных самолета Су-25СМ3 поступили на вооружение штурмовой авиации Южного военного округа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Совершив перелет с завода-изготовителя в пункт постоянного базирования, самолеты прибыли в авиационную часть 4-й армии ВВС и ПВО в Ставропольском крае, преодолев более 800 км», - говорится в сообщении.

Специалисты проверили состояние агрегатов и механизмов самолетов и их готовность к полетам. Это уже четвертая поставка самолетов данного типа в авиационные части ЮВО. Таким образом, общее число модернизированных «Грачей» в округе приблизилось к двум десяткам единиц.

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».

Усовершенствованный штурмовик Су-25СМ3, используя модернизированную систему наведения, может выполнять запуск ракет или сброс авиабомбы, находясь даже на значительном удалении от заданной цели или из-за облаков. Все, что требуется боевому летчику, - точные координаты объекта.