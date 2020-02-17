Новый носитель «Калибров» МРК «Одинцово» приступил к швартовным испытаниям
На заводские испытания корабль выйдет в апреле текущего года.
© Фото: Минобороны РФ
Малый ракетный корабль проекта 22800 «Одинцово» приступил к швартовым испытаниям. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Во время испытаний будет проверена работа ряда систем жизнеобеспечения, радионавигационных систем, работа главной энергетической установки и систем связи», - сообщили в военном ведомстве.
Малые ракетные корабли проекта 22800 созданы для ведения боевых действий в ближней морской зоне и участия в выполнении задач мирного времени. В данный момент в составе ВМФ РФ находятся два корабля проекта: «Мытищи» и «Советск».