Новый носитель «Калибров» МРК «Одинцово» приступил к швартовным испытаниям

Малые ракетные корабли проекта 22800 созданы для ведения боевых действий в ближней морской зоне и участия в выполнении задач мирного времени. В данный момент в составе ВМФ РФ находятся два корабля проекта: «Мытищи» и «Советск».

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