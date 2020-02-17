Исполнилось 30 лет со дня первого полета истребителя Су-33

17 февраля исполняется 30 лет со дня первого полета первого серийного корабельного истребителя Су-33 (Су-27К).

Работы по созданию Су-27К велись в ОКБ Сухого с 1971 года. За десять последующих лет было последовательно разработано 3 варианта самолета, предназначенного для палубного базирования на авианосцах проектов 1160 и 1153. Все они предусматривали создание самолета с трамплинным взлетом и посадкой с зацеплением за трос аэрофинишера. В конструктивно-компоновочном плане в них повторялись все основные решения, принятые на тот момент для базового варианта Су-27, но с учетом специфики палубного базирования, что предполагало необходимость усиления опор шасси, установки посадочного гака и складывания крыла при хранении машины на ангарной палубе.

Постройка двух опытных Су-27К была выполнена в 1986-87 годах. Первый полет на опытном самолете в августе 1987 года выполнил летчик-испытатель ОКБ Сухого Виктор Пугачев. В ходе заводских летно-конструкторских испытаний 1 ноября 1989 года им впервые была произведена посадка на палубу авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». С 1989 года на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) началось производство установочной партии Су-27К.

17 февраля 1990 года летчик-испытатель ОКБ Сухого Игорь Вотинцев впервые поднял в небо первый серийный самолет.

Государственные испытания Су-27К проводились в 1991-1994 годах.

В апреле 1993 года авиации Северного флота была передана первая партия корабельных истребителей. Они вошли в состав 279-го корабельного истребительного авиаполка (КИАП). К августу 1994-го в его составе находилось уже 24 серийных самолета. В период 1993-95 годов строевые летчики 279 КИАП освоили самолет, после чего «Адмирал Кузнецов» с декабря 1995 по март 1996 года выполнил первый в своей истории дальний учебный поход в Атлантику и Средиземное море.

31 августа 1998 года указом президента РФ Су-27К был принят на вооружение под обозначением Су-33.