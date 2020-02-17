Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Исполнилось 30 лет со дня первого полета истребителя Су-33

Александр Пешков
12:55 17.02.2020
Самолет создан для обороны кораблей ВМФ от средств воздушного нападения противника и оборудован системой дозаправки и передачи топлива в полете.
Исполнилось 30 лет со дня первого полета истребителя Су-33
© Фото: ТРК "Звезда"

17 февраля исполняется 30 лет со дня первого полета первого серийного корабельного истребителя Су-33 (Су-27К)

Работы по созданию Су-27К велись в ОКБ Сухого с 1971 года. За десять последующих лет было последовательно разработано 3 варианта самолета, предназначенного для палубного базирования на авианосцах проектов 1160 и 1153. Все они предусматривали создание самолета с трамплинным взлетом и посадкой с зацеплением за трос аэрофинишера. В конструктивно-компоновочном плане в них повторялись все основные решения, принятые на тот момент для базового варианта Су-27, но с учетом специфики палубного базирования, что предполагало необходимость усиления опор шасси, установки посадочного гака и складывания крыла при хранении машины на ангарной палубе.  

Постройка двух опытных Су-27К была выполнена в 1986-87 годах. Первый полет на опытном самолете в августе 1987 года выполнил летчик-испытатель ОКБ Сухого Виктор Пугачев. В ходе заводских летно-конструкторских испытаний 1 ноября 1989 года им впервые была произведена посадка на палубу авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». С 1989 года на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) началось производство установочной партии Су-27К.

17 февраля 1990 года летчик-испытатель ОКБ Сухого Игорь Вотинцев впервые поднял в небо первый серийный самолет.

Государственные испытания Су-27К проводились в 1991-1994 годах.

В апреле 1993 года авиации Северного флота была передана первая партия корабельных истребителей. Они вошли в состав 279-го корабельного истребительного авиаполка (КИАП). К августу 1994-го в его составе находилось уже 24 серийных самолета. В период 1993-95 годов строевые летчики 279 КИАП освоили самолет, после чего «Адмирал  Кузнецов» с декабря 1995 по март 1996 года выполнил первый в своей истории дальний учебный поход в Атлантику и Средиземное море.

31 августа 1998 года указом президента РФ Су-27К был принят на вооружение под обозначением Су-33.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.02.2020, 08:47
Глава КНР рассказал о принимаемых мерах по нераспространению коронавируса
Дата17.02.2020, 11:16
Десантирование из «Терминаторов»: кадры прыжков с парашютом курсантов НВВКУ
Дата16.02.2020, 19:03
Мужская сборная России победила в общем зачете Кубка мира по шорт-треку в эстафете
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата14.02.2020, 15:01
Серийный Бе-200ЧС для ВМФ России поднялся в воздух
Дата14.02.2020, 06:33
Сгоревшие в огне устрашения: 75 лет назад авиация США и Британии полностью уничтожила Дрезден
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
13:11 В стране и мире
В Кремле оценили идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
12:51 В стране и мире
В Кремле заверили, что никаких российских войск в Ливии нет
12:46 В стране и мире
Видео
Суд удовлетворил иск врача о лечении сбежавшей пациентки с подозрением на коронавирус
12:44 В стране и мире
Видео
Что на самом деле опаснее: грипп или коронавирус
12:43 В стране и мире
Пугачева раскрыла секрет «помолодевшего» лица
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Ученые выяснили, почему тускнеет «Крик» Мунка
Видео
Завис в воздухе: опубликованы кадры экстремальной посадки самолета во время шторма
Составлен рейтинг регионов РФ по качеству жизни
На краю космоса: опубликованы фото самых высоких облаков на Земле
Ученые назвали способ вдвое снизить риск сердечного приступа
Психологи назвали черты мужчин, которые привлекают женщин
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.