Разработчик: Новые боеприпасы массой от 50 до 100 кг создаются для «Охотника»
© Фото: ТРК "Звезда"
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Разработчик: Новые боеприпасы массой от 50 до 100 кг создаются для «Охотника»
© Фото: ТРК "Звезда"
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