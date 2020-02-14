Стартовала агрегатная сборка первого самолета Ил-114-300: кадры с авиазавода

АО «РСК "МиГ"» (в составе ПАО «ОАК») на производственной площадке авиазавода «Сокол» приступила к изготовлению отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114-300, производимого по серийным технологиям. Воздушное судно создается в рамках промышленной кооперации на предприятиях ОАК.

На авиационном заводе «Сокол» будут изготовлены семь отсеков фюзеляжа пассажирского лайнера. После этого их передадут для окончательной сборки. В кооперации по изготовлению агрегатов также принимают участие серийные заводы «ВАСО» и «Авиастар-СП» в Воронеже и Ульяновске. Завершающая сборка будет проходить на производственных площадях РСК «МиГ» - на Луховицком авиационном заводе имени Павла Андреевича Воронина.

«В 2019 году мы инвестировали более 400 миллионов рублей в подготовку производства к исполнению программы Ил-114. Расширение производственных компетенций в рамках диверсификации оборонно-промышленного комплекса - одна из ключевых задач, стоящих перед нашими предприятиями сегодня», - следует из заявления гендиректора корпорации «МиГ» Ильи Тарасенко.

В рамках программы Ил-114 была произведена реконструкция корпуса по сборке отсеков фюзеляжа на территории Нижегородского авиационного завода «Сокол», а также осуществлена комплексная подготовка участка стыковки отсеков фюзеляжа на базе ЛАЗ имени Воронина.

Проект гражданского самолета Ил-114-300 разработан и будет полностью запущен с использованием новейших цифровых технологий, позволяющих осуществлять работу по бесчертежной системе - в едином информационном пространстве.

Тарасенко также сообщил, что на сегодняшний день компания «МиГ» работаем с конструкторским бюро и производственными площадками Ильюшина в едином информационном пространстве, и эта синергия, уверен он, является ярчайшим примером успешной кооперации по данному проекту.