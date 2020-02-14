Опубликованы кадры полета самолета-амфибии Бе-200ЧС

Самолет-амфибия Бе-200ЧС взлетел сегодня с заводского аэродрома ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева». Видео полета предоставили «Звезде» в Объединенной судостроительной корпорации.

В прошлом году глава ПАО «ИЛ» Юрий Грудинин заявлял, что в ходе запуска самолета в серийное производство в конструкцию машины были внесены серьезные изменения.

Отметим, что в качестве силовой установки на самолете-амфибии Бе-200 используются двигатели Д-436ТП, которые выпускаются на предприятии Украины (Мотор-Сич и УМПО). С 19 февраля 2018 года Украина наложила запрет на их поставку в Россию.

Заменить эту силовую установку планировалось на франко-российскую SaM146 (которые используются в том числе на гражданских самолетах Superjet-100), однако в апреле 2019 года Генпрокуратура РФ проинформировала Минпромторг об имеющихся рисках срыва оборонного заказа из-за введенных санкций, в частности, потому, что в этих двигателях используются комплектующие из стран-членов НАТО.

Позиция надзорного ведомства была принята к сведению, решение о замене одного иностранного двигателя на другой отменено. В апреле прошлого года стало известно, что на замену украинского двигателя будет создан российский, а на его создание должно уйти не более пяти лет.