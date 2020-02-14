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Серийный Бе-200ЧС для ВМФ России поднялся в воздух

Александр Пешков
15:01 14.02.2020
После испытаний самолет пополнит морскую авиацию ВМФ РФ.
Серийный Бе-200ЧС для ВМФ России поднялся в воздух
© Фото: ОАК

14 февраля 2020 г. с заводского аэродрома ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» поднялся в воздух очередной серийный поисково-спасательный самолет-амфибия Бе-200ЧС. Об этом говорится в сообщении на сайте Объединенной судостроительной корпорации. ч

«Планируется, что после прохождения программы предъявительских и приемо-сдаточных испытаний, Бе-200ЧС будет передан заказчику для эксплуатации в составе морской авиации ВМФ России», - сообщили в ОАК.

В сообщении отмечено, что самолет может быть в случае необходимости быстро переоборудован в пожарный.

В прошлом году глава ПАО «ИЛ» Юрий Грудинин заявлял, что в ходе запуска самолета в серийное производство в конструкцию машины были внесены серьезные изменения.

Отметим, что в качестве силовой установки на самолете-амфибии Бе-200 используются двигатели Д-436ТП, которые выпускаются на предприятии Украины (Мотор-Сич и УМПО). С 19 февраля 2018 года Украина наложила запрет на их поставку  в Россию.

Заменить эту силовую установку планировалось на франко-российскую SaM146 (которые используются в том числе на гражданских самолетах Superjet-100), однако в апреле 2019 года Генпрокуратура РФ проинформировала Минпромторг об имеющихся рисках срыва оборонного заказа из-за введенных санкций, в частности, потому, что в этих двигателях используются комплектующие из стран-членов НАТО.

Позиция надзорного ведомства была принята к сведению, решение о замене одного иностранного двигателя на другой отменено. В апреле прошлого года стало известно, что на замену украинского двигателя будет создан российский, а на его создание должно уйти не более пяти лет.

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