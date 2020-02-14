ОСК поможет Индии в освоении внутренних водных путей
Речь идет о нескольких совместных российско-индийских проектах.
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Объединенная судостроительная корпорация ведет с Индией ряд проектов по освоении внутренних водных путей. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказал Президент ОСК Алексей Рахманов.
«На индийском рынке для нас принципиально новым направлением работ является освоение внутренних водных путей. Мы вместе с министерством транспорта Индии прорабатываем ряд ключевых проектов от дноуглубления до создания инфраструктуры и создания подвижного состава», - сказал Рахманов.
Ранее Рахманов сообщил о том, что Индонезия может быть заинтересована в покупке российских плавучих атомных электростанций.
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