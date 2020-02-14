ОСК: Индонезия заинтересована в покупке российских плавучих АЭС

Индонезия заинтересована в покупке российских плавучих атомных электростанций. Об в интервью телеканалу «Звезда» рассказал Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

«Те технологические наработки, которые мы имеем в гражданском судостроении, могут помочь государствам, которые живут в островном формате. Как, например, Индонезия. Им очень интересно покупать наши плавучие атомные электростанции, потому что не на каждом острове станцию построишь, не везде кабель кинешь, а если кинешь, то возникают разного рода коллизии с нестабильность морского дна», - сказал Рахманов.

Плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» начала работу на Чукотке и выдала первый ток в декабре прошлого года.

Ее было завершено летом текущего года. Тогда же было получена лицензия на эксплуатацию ПАТЭС сроком до 2029 года. Отправка станции на Чукотку состоялась 23 августа. ПАТЭС преодолела 5000 километров по Северному морскому пути и 14 сентября пришвартовалась в Певеке.

Полную версию интервью с главой ОСК смотрите на сайте телеканала «Звезда».