От «Пираньи» до «Александрита»: глава ОСК о ключевых российско-индийских проектах

О том, какие проекты Россия представила на выставке Defexpo India 2020, о перспективах военно-технического сотрудничества и о планах ОСК на 2020 год в сфере ВТС «Звезде» рассказал Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Какие можно подвести итоги участия выставки Defexpo India 2020?

Главная роль любой выставки-ярмарки, как говорили в древности - «На других посмотреть и себя показать». В первую очередь мы участвовали нашими ключевыми предприятиями, которые либо уже работают на индийском рынке, либо планируют расширять сотрудничество с этой страной.

Мы традиционно представили наши «Бестселлеры». Это подводные лодки «Варшавянка» проекта 636, это подводные лодки серии «Амур» 1650, это «Пираньи», малые ракетные, а также фрегаты 11356 с современными видами вооружения, которые представляют из себя идеальный формат сотрудничество, когда наши индийские заказчики помогли по новому сконфигурировать корабли дальней морской зоны.

Какие российско-индийские проекты в сфере ВТС Вы считаете ключевыми?

На сегодняшний день это программа модернизации лодок проекта 877, которую мы ведем достаточно активно с индийским заказчиком. Второй момент, это, конечно, серии фрегатов 11356, которые строятся впервые на территории Индии, и конечно же, это наша перспективная тема, в которую мы очень верим. Это лодка проекта 75I.

Как продвигаются работы по проекту 11356?

Идет достройка первой двойки кораблей, которые мы строили для российских вооруженных сил, но сейчас они будут переконфигурированы под индийского заказчика. Нам очень нравится, что в проекте растет доля индийской составляющей, и поэтому нам будет проще осуществить строительство второй двойки кораблей, которое будет вестись на индийских верфях.

Каковы перспективы проекта 12700 c на Индийском рынке?

У нас получилось сделать очень интересный корабль противоминной защиты, особенно с комплексом «Александрит». Это композитный корпус длиной более семидесяти и высотой борта восемь метров, что само по себе является уникальным для мирового судостроения.

Немагнитный корпус позволяет сделать корабль более пригодным для работы в традиционных минных полях. Он позволяет активно искать, пользоваться дистанционным средствами поражения, уничтожать и заниматься разминированием достаточно больших районов в территориальных вод. Этот вопрос для нас принципиально важен. Мы смогли продемонстрировать потенциал этого корабля, и мы хотели бы, чтобы и на внешнем рынке он был по достоинству оценен.

Какие преимущества дают подводные лодки прибрежного действия?

Преимущества любой подводной лодки зависят от ее размеров и скрытности. Чем тише подводная лодка с точки зрения натуральных шумов океана и моря, тем большими возможностями она обладает. При этом современный опыт показал, что для того, чтобы сделать оружие эффективным, его вовсе не обязательно делать большим. И нам удалось разработать проект относительно небольшой подводной лодки, которая сможет обнаруживать и вести противолодочную борьбу, защищать территориальные районы. Она может работать на большой и на малой глубине. Кроме того, благодаря своим небольшим габаритам она может быть более скрытной на небольших глубинах, что может быть интересно для стран. Нужно подчеркнуть, что в судостроении есть прямая корреляция между водоизмещением подводной лодки и ее ценой, поэтому эти субмарины будут более дешевыми.

Какие у ОСК планы в сфере российско-индийского ВТС на 2020 год?

Мы стараемся раскрыть потенциал ОСК не только как компании, которая производит вооружение, но и как компании, которая выполняет гражданские функции. Которых на море будет становиться с каждым годом все больше. Климатические изменения ведь затрагивают не только Россию, но и касаются всех стран Юго-Восточной Азии.

Поэтому гражданские разработки ОСК могут помочь странам, которые живут в островном формате. Например - Индонезии. Им очень интересно покупать наши плавучие электростанции, потому что не на каждом острове электростанцию построишь, не везде кинешь кабель. А если и кинешь, то возникают разные коллизии, связанные с нестабильностью морского дна.

На индийском рынке для нас принципиально новым направлением работы на сегодняшний день является освоение внутренних водных путей. Поэтому мы совместно с министерством Индии прорабатываем ряд ключевых проектов.