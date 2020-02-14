Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

От «Пираньи» до «Александрита»: глава ОСК о ключевых российско-индийских проектах

Александр Пешков
12:06 14.02.2020
Президент Объединенной судостроительной корпорации о ключевых российско-индийских проектах по линии ВТС и планах на будущее.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

О том, какие проекты Россия представила на выставке Defexpo India 2020, о перспективах военно-технического сотрудничества и о планах ОСК на 2020 год в сфере ВТС «Звезде» рассказал Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Какие можно подвести итоги участия выставки Defexpo India 2020?

Главная роль любой выставки-ярмарки, как говорили в древности - «На других посмотреть и себя показать». В первую очередь мы участвовали нашими ключевыми предприятиями, которые либо уже работают на индийском рынке, либо планируют расширять сотрудничество с этой страной.

Мы традиционно представили наши «Бестселлеры». Это подводные лодки «Варшавянка» проекта 636, это подводные лодки серии «Амур» 1650, это «Пираньи», малые ракетные, а также фрегаты 11356 с современными видами вооружения, которые представляют из себя идеальный формат сотрудничество, когда наши индийские заказчики помогли по новому сконфигурировать корабли дальней морской зоны.

Какие российско-индийские проекты в сфере ВТС Вы считаете ключевыми?

На сегодняшний день это программа модернизации лодок проекта 877, которую мы ведем достаточно активно с индийским заказчиком. Второй момент, это, конечно, серии фрегатов 11356, которые строятся впервые на территории Индии, и конечно же, это наша перспективная тема, в которую мы очень верим. Это лодка проекта 75I.

Как продвигаются работы по проекту 11356?

Идет достройка первой двойки кораблей, которые мы строили для российских вооруженных сил, но сейчас они будут переконфигурированы под индийского заказчика. Нам очень нравится, что в проекте растет доля индийской составляющей, и поэтому нам будет проще осуществить строительство второй двойки кораблей, которое будет вестись на индийских верфях.

Каковы перспективы проекта 12700 c на Индийском рынке?

У нас получилось сделать очень интересный корабль противоминной защиты, особенно с комплексом «Александрит». Это композитный корпус длиной более семидесяти и высотой борта восемь метров, что само по себе является уникальным для мирового судостроения.

Немагнитный корпус позволяет сделать корабль более пригодным для работы в традиционных минных полях. Он позволяет активно искать, пользоваться дистанционным средствами поражения, уничтожать и заниматься разминированием достаточно больших районов в территориальных вод. Этот вопрос для нас принципиально важен. Мы смогли продемонстрировать потенциал этого корабля, и мы хотели бы, чтобы и на внешнем рынке он был по достоинству оценен.

Какие преимущества дают подводные лодки прибрежного действия?

Преимущества любой подводной лодки зависят от ее размеров и скрытности. Чем тише подводная лодка с точки зрения натуральных шумов океана и моря, тем большими возможностями она обладает. При этом современный опыт показал, что для того, чтобы сделать оружие эффективным, его вовсе не обязательно делать большим. И нам удалось разработать проект относительно небольшой подводной лодки, которая сможет обнаруживать и вести противолодочную борьбу, защищать территориальные районы. Она может работать на большой и на малой глубине. Кроме того, благодаря своим небольшим габаритам она может быть более скрытной на небольших глубинах, что может быть интересно для стран. Нужно подчеркнуть, что в судостроении есть прямая корреляция между водоизмещением подводной лодки и ее ценой, поэтому эти субмарины будут более дешевыми.

Какие у ОСК планы в сфере российско-индийского ВТС на 2020 год?

Мы стараемся раскрыть потенциал ОСК не только как компании, которая производит вооружение, но и как компании, которая выполняет гражданские функции. Которых на море будет становиться с каждым годом все больше. Климатические изменения ведь затрагивают не только Россию, но и касаются всех стран Юго-Восточной Азии.

Поэтому гражданские разработки ОСК могут помочь странам, которые живут в островном формате. Например - Индонезии. Им очень интересно покупать наши плавучие электростанции, потому что не на каждом острове электростанцию построишь, не везде кинешь кабель. А если и кинешь, то возникают разные коллизии, связанные с нестабильностью морского дна.

На индийском рынке для нас принципиально новым направлением работы на сегодняшний день является освоение внутренних водных путей. Поэтому мы совместно с министерством Индии прорабатываем ряд ключевых проектов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата14.02.2020, 10:04
Путин утвердил состав Совета по противодействию коррупции
Дата14.02.2020, 07:25
Стрельба в движении: танкисты на Дальнем Востоке начали подготовку к АрМИ-2020
Дата14.02.2020, 13:23
Алексей Морозов избран президентом КХЛ
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата14.02.2020, 12:06
От «Пираньи» до «Александрита»: глава ОСК о ключевых российско-индийских проектах
Дата14.02.2020, 06:33
Сгоревшие в огне устрашения: 75 лет назад авиация США и Британии полностью уничтожила Дрезден
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
13:23 Спорт
Федерация бокса России может пожизненно дисквалифицировать Георгия Кушиташвили
13:23 Спорт
Алексей Морозов избран президентом КХЛ
13:20 Вопросы истории
В Доме офицеров в Петербурге открылся пункт оцифровки фотографий участников ВОВ
12:59 В стране и мире
В Кремле прокомментировали инициативу по учреждению выходного дня для голосования по Конституции
12:46 В стране и мире
Видео
В Челябинске полыхает цех по производству пластиковой посуды
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Идем в проход»: момент сильного землетрясения на Курилах попал на видео
Видео
Бронетанковое сердце: военнослужащий сделал своей девушке необычное предложение
Видео
Неверный маршрут и огонь по гражданским: как произошел конфликт между военными США и жителями Хасеке
Видео
«Толстоватые ноги»: почему пристыдившая ученицу директор школы в Петрозаводске возмутила Сеть
«Неубиваемый»: ППШ испытали на прочность, выпустив из него около тысячи патронов
Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.