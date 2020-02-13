В УВЗ рассказали о повышенном интересе иностранных заказчиков к «Армате»

Иностранные заказчики проявляют повышенный интерес к бронетехнике на платформе «Армата». Об этом сообщил генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов во время поездки в Томск.

«Интерес повышенный у инозаказчиков, безусловно, есть, но мы должны пройти соответствующие процедуры, определенные законом, после этого говорить о поставках за рубеж», - сказал он журналистам.

В начале февраля министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что государственные испытания танка на платформе «Армата» ожидается завершить уже в текущем году.

Ранее Потапов сообщил, что Т-14 в перспективе может пойти на экспорт. Он также подчеркнул, что танк не будет иметь иностранных аналогов в ближайшие годы.

«Армата» - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, разработанная в концерне «Уралвагонзавод». На основе платформы создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин.

Т-14 - первый в мире танк, реализующий в своем конструкторском замысле концепцию «сетецентрической войны», где он используется прежде всего как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и танков Т-90 из сопровождения своего тактического звена.

Широкой публике был представлен на параде Победы в 2015 году вместе с другими изделиями на базе «Арматы». В 2015 году изготовлена предсерийная партия из 20 танков.