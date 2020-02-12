«Неубиваемый»: ППШ испытали на прочность, выпустив из него около тысячи патронов

Эксперты концерна «Калашников» испытали легендарный пистолет-пулемет Шпагина (ППШ), принятый на вооружение Красной армией в 1940 году. Во времена Великой Отечественной войны ППШ выпускался огромными партиями - всего было собрано более 6 миллионов единиц этого эффективного и простого в обращении и устройстве пистолета-пулемета.

На опубликованных порталом «Калашников Media» видеокадрах видно, как оружие с без малого вековой биографией, осыпая гильзами полигон, продолжает стрельбу, ни разу не заклинив.

По достоинству шпагинский пистолет-пулемет оценили не только в СССР, но и во Вьетнаме и Корее, в которых он производился по советской лицензии после войны. Всего из ППШ было выпущено 913 патронов.