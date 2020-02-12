Премьера фильма «Калашников» состоится в Ижевске 15 февраля

В Ижевске 15 февраля состоится премьерный показ фильма «Калашников» о жизни легендарного конструктора-оружейника Михаила Калашникова. Фильм длится 1 час 40 минут. Режиссер Константин Буслов, автор сценария и продюсер Сергей Бодров.

В Москве киноленту покажут 18 февраля, а 20 февраля она выйдет во всероссийский показ. Также фильм представят на кинорынке в рамках Берлинского кинофестиваля.

Михаил Калашников родился в селе Курья Алтайского края и был семнадцатым ребенком в семье. В 1930 году отца семейства признали кулаком и сослали в томский поселок. Там мальчик и начал интересоваться техникой, изучал всевозможные устройства и механизмы.

Калашников работал на заводе, затем был призван в Красную армию, где получил специальность механика-водителя танка. В октябре 1941-го под Брянском Михаил Тимофеевич был тяжело ранен. В госпитале к Калашникову и пришла идея создать свой образец автоматического оружия.

Путь к триумфу оружейника был непростым. Но сегодня фамилия Калашников стала символом надежности. Его автомат - самое популярное оружие в мире, и уже давно - гораздо больше, чем просто оружие.

В конце XX века французский журнал Libération назвал автомат Калашникова изобретением века.