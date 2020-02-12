Минобороны РФ: поддержка сирийских боевиков из-за рубежа не прекращается

Сирийских боевиков продолжают поддерживать из-за рубежа, в том числе поставляя им оружие и боеприпасы. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.

«В ходе отступления террористов в распоряжение сирийской армии попало значительное количество оставленных незаконными вооруженными формированиями техники, боеприпасов и вооружения, в том числе западного производства, что свидетельствует о непрекращающейся поддержке боевиков из-за рубежа», - сообщили в военном ведомстве.

Мизинцев отметил, что на сегодняшний день в родные места вернулись 2 098 102 сирийских гражданина, из них 1 318 558 внутренне перемещенных лиц и 779 544 беженца с территорий иностранных государств.

«При этом, наряду с положительными результатами, в деле возрождения Сирии имеются и проблемы. Наиболее сложная обстановка продолжает оставаться в зоне деэскалации «Идлиб», где существует высокая вероятность гуманитарной катастрофы в связи с террористической деятельностью боевиков. В целях поиска путей решения Идлибской проблемы сирийским правительством совместно с Центром по примирению враждующих сторон постоянно осуществляется активная работа по выработке новых мер и взаимоприемлемых решений по стабилизации обстановки», - сказал Мизинцев.

По его словам, активизация террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» и союзных ей формирований фактически сорвала усилия России и Сирии, направленные на снижение напряженности в данном районе. В результате обстрелов боевиков только в январе погибло более 150 мирных жителей.

«Кроме того, с целью блокирования выхода сирийских граждан через организованные Россией и Сирией гуманитарные коридоры, боевики незаконных вооруженных формирований заминировали и перекрыли дороги, ведущие к пунктам пропуска «Эль-Хадер» в провинции Алеппо, «Абу-Эд-Духур» в провинции Идлиб и «Хабит» в провинции Хама», - подчеркнул Мизинцев.

Он отметил, что в ответ на постоянные провокации террористов подразделения сирийской армии были вынуждены предпринять действия с целью обеспечения безопасности подконтрольной правительству территории.