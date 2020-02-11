Мужчина пытался вывести из Украины часть ударного вертолета

Оперативники СБУ задержали на границе с Россией мужчину, который пытался вывезти из страны килевую часть ударного вертолета Ми-24, сообщает пресс-служба службы.

«Оперативники спецслужбы вблизи государственной границы в районе села Лозно-Александровка остановили автомобиль жителя Белокуракинского района. При осмотре машины была обнаружена килевая часть военного вертолета Ми-24. Злоумышленник планировал пересечь таможенную границу в объезд официальных пунктов пропуска», - говорится в сообщении на сайте СБУ.

В сообщении говорится, что задержанному теперь грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

© https://ssu.gov.ua Мужчина пытался вывести с Украины часть ударного вертолета

С какой именно целью мужчина планировал вывести из страны часть боевого вертолета, не уточняется.

Ми-24 - самый массовый ударный вертолет в мире, разработанный в СССР. По состоянию на 2014 год построено 3500 машин, которые стоят на вооружении более чем 60 стран мира. На вооружении украинской армии стоит около 30 Ми-24. Сколько из них поддерживается в летном состоянии, неизвестно.