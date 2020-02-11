Опубликовано видео испытаний фрегата «Адмирал Касатонов» в Баренцевом море

«Звезда» публикует кадры испытаний новейшего фрегата «Адмирал флота Касатонов» в Баренцевом море, которые проводились на прошлой неделе. Показаны тесты корабельных систем постановки ложных целей и пассивных помех, защищающих фрегат от атак высокоточного ракетного оружия.

В начале февраля корабль выполнил стрельбы зенитным ракетным комплексом «Полимент-Редут» в Баренцевом море. Экипаж фрегата поразил ракету-мишень, запущенную с малого ракетного корабля «Рассвет».

«Адмирал Касатонов» вышел из Беломорской военно-морской базы Северного флота 20 ноября. Заводские испытания проходили в несколько этапов. После завершения всего комплекса госиспытаний корабль будет принят в состав ВМФ России.

Новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

Водоизмещение корабля составляет пять тысяч тонн при длине 135 метров и ширине 16 метров. Фрегат способен пройти 4 000 миль, при этом развивая скорость до 30 узлов. Автономность плавания составляет 30 суток.