Шойгу: оружие на основе искусственного интеллекта начало поступать в войска

В войска начали поступать современные образцы военной техники, созданные на основе цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта. Об этом заявил во вторник министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на открытии оперативно-мобилизационного сбора с руководящим составом вооруженных сил.

Министр также отметил, что количество его носителей с 2012 года увеличилось более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет – в 30. Время подготовки полётных заданий сокращено с полутора месяцев до трех часов.

По его словам, на боевое дежурство уже заступили не имеющие аналогов в мире системы вооружения на новых физических принципах. В процессе боевой учебы личный состав активно осваивает роботизированные комплексы и беспилотные летательные аппараты, применение которых в разы повышает боеспособность войск.