Проверен боем: Бондарев оценил использование Су-34 в войсках

В комитете Совета Федерации по обороне и безопасности рассказали о возможностях многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34. По словам главы комитета и бывшего главнокомандующего ВКС РФ генерал-полковника Виктора Бондарева, самолет способен не только проходить испытания, но и непосредственно работать в сложных метеоусловиях.

Он отметил, что широкая номенклатура вооружения и большая дальность действия являются не всеми преимуществами истребителя. Ко всему прочему, Су-34 способен, находясь вне зоны видения противника, наносить точные удары по объектам.

Бонадарев подчеркнул, что истребитель проявил свои способности во время уничтожения боевиков на территории Сирии.

«Помимо “ударной” функции он хорош и в качестве самолета поддержки: например, может создавать помех вражеским системам ПВО», - рассказал глава комитета по обороне.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 создан для ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствам противовоздушной обороны.