Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Разработку новейшего палубного вертолета «Минога» могут начать в этом году

Андрей Аркадьев
18:11 10.02.2020
Новая винтокрылая машина должна прийти на смену корабельному многоцелевому вертолету Ка-27.
Разработку новейшего палубного вертолета «Минога» могут начать в этом году
© Фото: Минобороны России

Опытно-конструкторскую работу по созданию нового палубного вертолета «Минога» планируется начать в 2020 году. Об этом сообщил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

«У нас контракта пока нет. Согласование технического задания находится в завершающей стадии. В пятницу у нас совещание у Алексея Криворучко, может, тогда я смогу какой-то информацией поделиться. Работа запланирована на этот год», - приводит РИА Новости его слова.

В июле прошлого года Богинский сообщил, что проектирование вертолета «Минога» завершено, по этой машине формировалось техническое задание.

Ранее сообщалось, что вертолеты «Минога» сменят Ка-27 на российском флоте, так как обладают меньшими размерами и взлетной массой.

Корабельный многоцелевой вертолет Ка-27 предназначен для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок, следующих на глубине до 500 метров на скоростях до 75 километров в час. Он действует в районах поиска, удаленных от корабля базирования до 200 километров, при волнении моря до пяти баллов днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях. Вертолет может обеспечивать выполнение тактических задач как одиночно, так и в составе группы, и во взаимодействии с кораблями во всех географических широтах.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата10.02.2020, 13:19
В Кремле считают преждевременным говорить о кандидатуре российского посла на Украине
Дата10.02.2020, 15:50
Шойгу: продолжительность парада Победы в Москве увеличится до полутора часов
Дата09.02.2020, 14:01
Российский лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата10.02.2020, 18:11
Разработку новейшего палубного вертолета «Минога» могут начать в этом году
Дата09.02.2020, 07:58
Во Владивостоке почтили память экипажей крейсера «Варяг» и канонерки «Кореец»
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
19:25 Армия
Видео
С необычного ракурса: как ранее неизвестные фото советских полководцев препятствуют фальсификации истории
19:03 Армия
Видео
Прыжки с парашютом и скалолазание: кадры тренировки военных в Арктике
18:49 В стране и мире
Ученые выявили новый способ передачи коронавируса
18:21 В стране и мире
Видео
Адвокат рассказал, зачем пранкер устроил розыгрыш с коронавирусом в метро
18:17 В стране и мире
Скорость движения в Москве предложили снизить до 50 км/ч
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Момент взрыва на электроподстанции в Подольске попал на видео
Видео
Предполагаемый момент столкновения двух скоростных катеров в Таиланде попал на видео
Видео
Позывной Вихрь: легенде советской разведки Алексею Ботяну исполняется 103 года
Видео
Американский истребитель создал «песчаную бурю» при взлете и засыпал песком зрителей: видео
Жизнь после смерти: сколько весит душа человека
Видео
75-летие «побега из ада»: как подвиг советского летчика Девятаева изменил ход войны
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.