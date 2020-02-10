Разработку новейшего палубного вертолета «Минога» могут начать в этом году

Опытно-конструкторскую работу по созданию нового палубного вертолета «Минога» планируется начать в 2020 году. Об этом сообщил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

«У нас контракта пока нет. Согласование технического задания находится в завершающей стадии. В пятницу у нас совещание у Алексея Криворучко, может, тогда я смогу какой-то информацией поделиться. Работа запланирована на этот год», - приводит РИА Новости его слова.

В июле прошлого года Богинский сообщил, что проектирование вертолета «Минога» завершено, по этой машине формировалось техническое задание.

Ранее сообщалось, что вертолеты «Минога» сменят Ка-27 на российском флоте, так как обладают меньшими размерами и взлетной массой.

Корабельный многоцелевой вертолет Ка-27 предназначен для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок, следующих на глубине до 500 метров на скоростях до 75 километров в час. Он действует в районах поиска, удаленных от корабля базирования до 200 километров, при волнении моря до пяти баллов днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях. Вертолет может обеспечивать выполнение тактических задач как одиночно, так и в составе группы, и во взаимодействии с кораблями во всех географических широтах.