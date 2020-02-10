Разработчик: cистема С-500 сможет сбивать цели за сотни километров от Земли

Зенитная ракетная система С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли. Об этом сообщил генеральный конструктор концерна «Алмаз-Антей» Павел Созинов.

«Перехват в верхних слоях атмосферы - реально. Это сотни километров от земли», - сказал Созинов в интервью Аркадию Мамонтову в его авторской программе на YouTube.

Конструктор подчеркнул, что система содержит большое количество локационных средств различного назначения и зенитных управляемых ракет.

В частности, система сможет решать целый комплекс задач как противовоздушной, так и противоракетной обороны.

При этом Павел Созинов отметил, что созданию С-500 предшествовало серьезное исследование о том, как будут развиваться средства воздушно-космического нападения.

«Наша система должна уметь бороться с теми средствами, которые еще отсутствуют, но могут появиться через 5, 7 или 10 лет», - добавил Созинов.

Ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что новейшая система ПВО С-500 будет готова к поставкам в российскую армию уже в этом году.