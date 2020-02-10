Названы сроки передачи ВМФ подлодки «Князь Владимир»

Первую стратегическую атомную подлодку (АПЛ) «Князь Владимир» нового класса «Борей-А» могут передать Военно-морскому флоту РФ через полтора месяца. Об этом сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Финишная отделка сделана, испытания закончены. Я думаю, через месяца полтора», - сказал он.

В январе главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов заявил, что «Князь Владимир» передадут ВМФ в 2020 году, не уточнив сроки. До этого Рахманов рассказал, что подлодку планируется передать до конца января текущего года.

Подлодки проекта 995 и 955A (шифр «Борей») относятся к четвертому поколению. Основное вооружение - твердотопливные баллистические ракеты комплекса Д-30 «Булава». В настоящее время построены и вошли в состав флота уже три «Борея»: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах».

К-549 «Князь Владимир» - российская атомная подводная лодка стратегического назначения, относящаяся к 4-му поколению. Четвертый корабль проекта 955 «Борей» и первый, построенный по модернизированному проекту 955А (09552) «Борей-А». Отличительные тактико-технические характеристики лодок класса «Борей» и «Борей-А» не разглашаются.