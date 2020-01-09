«Адмирал Касатонов» проведет испытания в Баренцевом море
Экипаж проверит радотехническое вооружение корабля и системы и механизмов корабля в различных режимах плавания.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Баренцево море для испытаний вышел первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов».
Экипажу предстоит проверить радиотехническое вооружение корабля в ходе облетов фрегата различными типами самолетов армии ВВС и ПВО Северного флота. Также во время выхода в море продолжится работа по проверке систем и механизмов корабля в различных режимах плавания.
«Адмирал Касатонов» уже успешно отстрелялся крылатыми ракетами «Калибр» по береговым и морским мишеням в акватории Белого моря в рамках испытаний комплекса ракетного вооружения фрегата.
Фрегат был спроектирован и построен в Петербурге. После завершения государственных испытаний он войдет в состав Северного флота.