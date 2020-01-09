«Адмирал Касатонов» проведет испытания в Баренцевом море

В Баренцево море для испытаний вышел первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов».

Экипажу предстоит проверить радиотехническое вооружение корабля в ходе облетов фрегата различными типами самолетов армии ВВС и ПВО Северного флота. Также во время выхода в море продолжится работа по проверке систем и механизмов корабля в различных режимах плавания.

«Адмирал Касатонов» уже успешно отстрелялся крылатыми ракетами «Калибр» по береговым и морским мишеням в акватории Белого моря в рамках испытаний комплекса ракетного вооружения фрегата.

Фрегат был спроектирован и построен в Петербурге. После завершения государственных испытаний он войдет в состав Северного флота.