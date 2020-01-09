Путин: Россия должна укрепить статус морской державы

Владимир Путин заявил, что в XXI веке Россия должна укрепить статус одной из ведущих морских держав. Об этом президент сказал во время совещания с руководящим составом Министерства обороны и Главного командования ВМФ России.

Российский лидер добавил, что Военно-морской флот остается «важнейшей, если не ключевой» составляющей обеспечения национальной безопасности и обороны.

«В ХХI веке мы должны сохранить и укрепить статус нашей страны как одной из ведущих морских держав», - отметил он.

Путин отметил, что государство и в дальнейшем будет добиваться, чтобы флот был оснащенным по последнему слову техники.