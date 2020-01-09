Путин призвал увеличить долю современных вооружений в ВМФ

Президент РФ Владимир Путин назвал Военно-морской флот важнейшей, «если не ключевой» составляющей обеспечения национальной обороны и безопасности. Для того, чтобы Россия укрепила статус морской державы, необходимо увеличить долю современного вооружения в ВМФ до 70% в ближайшее время.

«Мы и дальше будем добиваться того, чтобы флот был современным, оснащенным по последнему слову техники», - сказал российский лидер.

По его словам, «этого показателя нужно не только достичь, его нужно поддерживать».

Также глава государства напомнил, что в декабре рассматривались вопросы модернизации флота в отношении укрепления стратегических ядерных сил морского базирования.

Российский лидер назвал вопрос унификации вооружений и оборудования ВМФ «принципиальным». Он сказал об изменении подходов к строительству за последние 10 лет, сокращении сроков производства и стоимости военно-морской техники, которые достигаются за счет использования передовых технологий: 3D-моделирования, блочно-модульного принципа строительства.

«Только на этой основе можно повысить серийность строящихся кораблей, сократить сроки их поступления в состав ВМФ и улучшить условия ремонта», - отметил российский лидер, открывая совещание по итогам конференции «Российский Военно-морской флот в ХХI веке».

Также Владимир Путин призвал включать в тактико-технические задания перспективных кораблей требование о том, чтобы вся конструкторская документация была в электронном виде.

Президент Владимир Путин вместе с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ РФ 9 января посетили Черноморское высшее военно-морское ордена Красной звезды училище имени П.С. Нахимова. В здании организована выставка, посвященная перспективам развития Военно-морского флота.