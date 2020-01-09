Путин посетил в Крыму выставку перспективных проектов развития ВМФ РФ

Президент России, Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин посетил Черноморское высшее военно-морское училище ордена Красной звезды имени П.С. Нахимова, где осмотрел выставку, посвященную перспективам развития Военно-морского флота.

На выставке представлены модели новейших кораблей различных классов ближней и дальней морских зон, современных образцов вооружения береговых войск и морской авиации. Отдельный блок тематической выставки посвящен перспективным образцам ракетного вооружения морского и воздушного базирования, торпедного вооружения, противоминных средств, а также беспилотным и пилотируемым летательным аппаратам.

В сопровождении министра обороны Сергея Шойгу, вице-премьера Юрия Борисова и начальника училища Александра Гринкевича президент ознакомился с моделями различных кораблей и судов, ракет и иного технического оснащения.

Девятого января в Севастополе под руководством Сергея Шойгу прошла научно-практическая конференция на тему «Военно-Морской Флот в XXI веке». В рамках конференции рассматривались вопросы развития ВМФ России и военного кораблестроения.