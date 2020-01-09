Юнармейцы побывали на борту корабля «Георгий Победоносец»
В Североморске юнармейцы провели целый день на борту большого десантного корабля ВМФ РФ «Георгий Победоносец». Моряки Северного флота устроили для ребят масштабную экскурсию.
Юноши и девушки познакомились с техническими возможностями корабля, способного перевозить тяжелую бронетехнику, бытом военнослужащих, а также прослушали несколько интересных лекций.
К каждому занятию ребята тоже тщательно готовятся, изучают историю корабля, его конструкцию. Некоторые юнармейцы уже проводят самостоятельные экскурсии для школьников Североморска.
Большой десантный корабль проекта 775 построен в польском Гданьске в 1984 году. С 27 июля 2002 года корабль носит наименование «Георгий Победоносец».
Водоизмещение корабля составляет 4080 тонн. БДК развивает скорость до 18 узлов. «Георгий Победоносец» имеет длину 112,5 метра и ширину 15 метров.