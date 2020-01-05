Названы сроки поступления в войска новейших БПМ-3 с необитаемым боевым модулем

В новом году партии в подразделения Сухопутных войск ВС России поступят боевые машины пехоты БМП-3 с необитаемым боевым модулем «Эпоха» и БМП-2 с боевым отделением «Бережок», а также партия боевой машины поддержки танков БМПТ «Терминатор».

БМПТ «Терминатор» - многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность. Боевая машина способна поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами противника.

Боевые машины пехоты, поставляемые в войска, прошли глубокую модернизацию, увеличив при этом свои огневые возможности, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В составе необитаемого боевого модуля «Эпоха» - 57-мм орудие, а с пушкой спарен 7,62-мм пулемет ПКТМ с боекомплектом 2 тысячи патронов. Отличительной особенностью нового боевого отделения БМП «Бережок» является наличие в его составе ПТРК «Корнет» с боекомплектом из восьми ракет, из которых четыре сразу готовы к пуску, а в дополнение к 30-миллиметровой автоматической пушке установлен автоматический гранатомет.