Танки Северного флота Т-80БВМ примут участие в параде Победы

В прошлом году отдельная мотострелковая бригада Северного флота получила на вооружение модернизированные танки Т-80БВМ, предназначенные для применения в условиях Крайнего Севера и Арктики.

С началом нового периода обучения танкисты приступили к активному освоению новых боевых машин. В 2020-м году им предстоит не только совершенствовать свое профессиональное мастерство на полигонах. Новые арктические танки примут участие в Главном параде, посвященном 75-летию Великой Победы, на Красной площади.

В декабре на Северном флоте завершилось перевооружение на танки Т-80БВМ. Военнослужащие видят в использовании новинки только положительные стороны.

Машины адаптированы к работе в арктических условиях - двигатели спокойно запускаются в 40-градусный мороз. Скорость, которую можно развить на Т-80БВМ, равняется 70 километрам в час. Штатное вооружение позволяет вести огонь с расстояния в три километра.