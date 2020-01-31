Срок эксплуатации МБР «Стилет» могут продлить

Минобороны России поставило задачу продлить сроки эксплуатации межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ «Стилет». Об этом сообщил журналистам гендиректор «НПО машиностроения» Александр Леонов.

«Мы над этим продолжаем работать, такие задачи поставлены перед нами Министерством обороны», - сказал он.

Леонов добавил, что в текущем году предприятие продолжит работы по продлению срока эксплуатации. Ранее гендиректор заявлял, что сроки эксплуатации ракет «Стилет» продлены до 36 лет.

УР-100Н УТТХ глубокая модификация созданного ОКБ-52 Владимира Челомея в 1960-х годах ракетного комплекса УР-100. Стартовая масса - около 100 тонн, забрасываемая - около 4,5 тонн.