ВМФ России получил 55 ракет «Оникс» в 2019 году

«НПО машиностроения» (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") передало военно-морскому флоту России 55 проитвокорабельных крылатых ракет «Оникс». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора - генерального конструктора предприятия Александра Леонова.

«В рамках гособоронзаказа в 2019 году было поставлено три дивизионных комплекта [БРК "Бастион"] и 55 единиц противокорабельных крылатых ракет "Оникс"», - сказал Леонов.

Он также отметил, что производство БРК «Бастион» продолжается и в 2020 году.

БРК К-300 «Бастион» - береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой «Оникс» (для ВС России) /«Яхонт» (для поставок на экспорт) создан для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

«Бастион» способен уничтожать не только надводные, но и наземные цели. Так, 15 ноября 2016 года комплексы нанесли удар по позициям террористов в Сирии, что стало первым в истории боевым применением комплекса.

П-800 «Оникс» - советская и российская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия. Ее главная особенность заключается в том, что она изначально создавалась как универсальная: ракету предполагалось размещать на подводных лодках, надводных кораблях и катерах, самолетах и береговых пусковых установках. Аналогичные разработки велись и в США, где была создана ПКР «Гарпун».