Ученые представили инновационные разработки на выставке в Воронеже

В Воронеже молодые ученые Военно-воздушной академии продемонстрировали свои изобретения. Это перспективные беспилотники, роботизированные комплексы, современные средства связи, авиационное вооружение и многое другое. Всего было показано 25 экспонатов.

«Представлены роботизированные устройства охраны и обороны позиционного района, программно - моделирующий комплекс для оценки характеристик боевой повреждаемости планера самолета, система определения высоты и скорости крылатой ракеты, тренажер блока неуправляемых авиационных ракет, модернизированные образцы беспилотного боевого авиационного комплекса "Рой-93", комплекса разведки и целеуказания наземных объектов на беспилотном летательном аппарате в форме птицы», - сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Победители смотра представят свои разработки на форуме «Армия-2020», выставке «Интерполитех» и других площадках.