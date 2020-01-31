Береговой ракетный комплекс «Утес» в Крыму могут модернизировать

«НПО машиностроения» в Реутове готово взяться за модернизацию берегового ракетного комплекса «Утес», размещенного в Крыму. Об этом сообщил гендиректор предприятия Александр Леонов.

«Мы провели работы по восстановлению БРК "Утес", сейчас постоянно занимаемся поддержанием комплекса в работоспособном состоянии. Что же касается переоснащения, то все зависит от планов Министерства обороны. Когда такая задача будет нам поставлена, "НПО машиностроения" ее выполнит», - приводит ТАСС его слова.

В мае прошлого года сообщалось, что «Утес» могут в перспективе оснастить новыми ракетами. На предприятии в Реутове рассказали, что после проведения ремонтных работ комплекс успешно провел учебные пуски, подтвердив свою способность защищать южные морские рубежи.

В январе 2020 года во время совместных Черноморского и Северного флотов «Утес» отстрелялся ракетами в Черном море.

БРК «Утес» разработан в Крыму еще во времена СССР. Комплекс оснащен крылатой ракетой П-35 и может применяться в системе с береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион». После развала Советского Союза БРК оказался на территории Украины и был передан украинским ВМС.

Один дивизион комплекса пришел в небоевое состояние, второй удалось законсервировать. После воссоединения Крыма с Россией «НПО машиностроения» приступило к возрождению «Утеса».