Перспективный и уникальный: в Нижнем Новгороде представили необитаемый пушечно-пулеметный модуль

В Нижнем Новгороде представили боевой модуль АУ-220М. Его готовят к показу на Международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений «ДефЭкспо Индия - 2020». «Звезда» впервые демонстрирует уникальную раскраску и новые тактико-технические характеристики военной новинки.

Установка является одной из самых перспективных разработок для российской армии и представляет собой необитаемый пушечно-пулеметный модуль. Он предназначен для вооружения различных боевых машин, прежде всего боевых машин пехоты, как имеющихся, так и перспективных. В частности, АУ-220М может быть установлен на платформах «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг», а также на корабли малого водоизмещения и катера.

Модуль имеет круговое вращение и дальность стрельбы до 14,5 километров с максимальной скорострельностью 80 выстрелов в минуту. В боекомплект входят 57-миллиметровые снаряды: многофункциональный с дистанционно-контактным взрывателем, бронебойный и управляемый. Это позволяет эффективно поражать малоразмерные беспилотные летательные аппараты, низколетящие самолеты и вертолеты, а также наземную легкобронированную технику и полевые укрепления. С пушкой спарен пулемет калибра 7,62 миллиметра с боезапасом в 1000 патронов.

Николай Комов, главный конструктор по направлению производства АО ЦНИИ «Буревестник», входящего в корпорацию «Уралвагонзавод», рассказал о характеристиках разработки. По его словам, управление модулем происходит с рабочего места оператора, который находится в боевой машине, а также дистанционно.

«На первых выставках мы выставляли прототип этого модуля. Другим был дизайн, комплектация и многое другое. Испытания прототипов подтвердили заявленные ранее характеристики, но вместе с тем в процессе испытаний конструкция модуля подверглась ряду изменений: снижена высота модуля, что позволило сделать более удобным систему заряжания, на модуль установлен усовершенствованный телевизионный автомат сопровождения целей с более точными характеристиками», - сообщил Комов.

Вооруженные АУ-220М боевые машины способны вести огонь с места, на ходу и на плаву, в любое время суток и при любой погоде. Возможность дистанционного управления оружием по каналам связи позволяет решать целый спектр боевых задач без непосредственного участия экипажа, в роботизированном режиме.

Оснащение значительного парка вооруженных бронемашин легкой и средней категории модулем АУ-220М позволит существенно повысить их боевые возможности.