Каспийскую флотилию усилили береговым ракетным комплексом «Бал»

Первый береговой ракетный комплекс «Бал» поступил на вооружение Каспийской флотилии. Церемония передачи БРК состоялась в Дагестане, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«БРК "Бал" предназначен для береговой обороны мест постоянной дислокации кораблей, обеспечивающих безопасность в акватории Каспийского моря и сухопутных подразделений Каспийской флотилии», - говорится в сообщении.

Комплекс создан для контроля территориальных вод, защиты военно-морских баз и других береговых объектов, а также для уничтожения морского десанта.

Представляет собой мобильную систему на базе шасси МЗКТ-7930, которая включает до двух самоходных командных пункта, до четырех пусковых установок, которые имеют по восемь крылатых ракет Х-35/Х-35У, транспортно-перегрузочные машины.

Дальность поражения комплекса составляет порядка 120 километров для ракеты Х-35 и 260 километров для ракеты Х-35У соответственно.

Масса ракеты X-35УЭ - 670 килограммов; масса боевой части - около 140 килограммов; скорость полета - 0,8-0,85 Маха; максимальная скорость движения комплекса по шоссе - 60 километров в час, а по бездорожью - 20 километров в час; запас хода комплекса без дозаправки - 850 километров. Экспортный вариант комплекса носит названия «Бал-Э» и вооружен ракетами Х-35Э/Х-35УЭ.