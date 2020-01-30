Обновленный боевой модуль АУ-220М представят в Индии

На Международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений «ДефЭкспо Индия - 2020» представят новую конфигурацию модуля АУ-220М. Об этом «Звезде» рассказал главный конструктор по направлению производства АО ЦНИИ «Буревестник», входящего в корпорацию «Уралвагонзавод» Николай Комов.

«На первых выставках мы выставляли прототип этого модуля. Другим был дизайн, комплектация и многое другое. Испытания прототипов подтвердили заявленные ранее характеристики, но вместе с тем в процессе испытаний конструкция модуля подверглась ряду изменений: снижена высота модуля, что позволило сделать более удобным систему заряжания, на модуль установлен усовершенствованный телевизионный автомат сопровождения целей с более точными характеристиками», - сказал Комов.

Модуль имеет круговое вращение и дальность стрельбы до 14,5 километров с максимальной скорострельностью 80 выстрелов в минуту. В боекомплект входят 57-миллиметровые снаряды: многофункциональный с дистанционно-контактным взрывателем, бронебойный и управляемый.

Это позволяет эффективно поражать малоразмерные беспилотные летательные аппараты, низколетящие самолеты и вертолеты, а также наземную легкобронированную технику и полевые укрепления. С пушкой спарен пулемет калибра 7,62 миллиметра с боезапасом в 1000 патронов.