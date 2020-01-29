Комплекс ПВО «Панцирь» получил гиперзвуковую ракету

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» оснастили новейшей гиперзвуковой ракетой. Ее скорость составляет 5 Махов и более. Об этом в интервью ТАСС рассказал главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова (входит в «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») Валерий Слугин.

Он отметил, что новая ракета намного быстрее достигает цели. От этого повышается скорострельность комплекса, потому что быстрее освобождается канал стрельбы. Также увеличена скорость соударения, из-за этого выше эффективность осколков.

Слугин рассказал, что ракеты «Панциря» не оснащаются головками самонаведения. По его словам, на тех дальностях, на которых работает комплекс, все задачи можно решить системой телеуправления.

ЗРПК «Панцирь-С» используется для ближнего прикрытия объектов от средств воздушного нападения. Комплекс оснащен 12 зенитными управляемыми ракетами и двумя скорострельными пушками калибра 30 мм.