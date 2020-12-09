Госиспытания новой линейки вооружения Сухопутных войск завершатся в 2021 году

В 2020 году на вооружение в Сухопутные войска поступило более 2,5 тысяч новых образцов вооружения и военной техники. Испытания линейки образцов высокомобильного минометного вооружения на различных типах шасси, в том числе для действий в арктическом регионе, планируется завершить в 2021 году.

Как рассказал «Красной Звезде» главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, разработка новых образцов вооружения ведется в рамках опытно-конструкторских работ «Набросок». Новая техника обеспечит повышение мобильности и огневых возможностей артиллерии батальонного звена.

Ранее главком сообщил, что разработка всей линейки обновленного вооружения завершится в 2022 году и военное ведомство уже спланировало закупку этой техники в рамках гособоронзаказа. Так, для войск ПВО Сухопутных войск закупаются современные зенитные ракетные комплексы «Бук-М3», которые занимают лидирующие позиции в мире, а также новейшие переносные зенитные ракетные комплексы «Верба». А в реактивные соединения также поступают РСЗО «Торнадо-С», в которых увеличены характеристики дальности и точности стрельбы, а также расширена номенклатура реактивных снарядов повышенного могущества.