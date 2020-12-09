Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Госиспытания новой линейки вооружения Сухопутных войск завершатся в 2021 году

Валентина Пескова
07:51 09.12.2020
Как сообщил главком Олег Салюков, по его словам, это обеспечит повышение мобильности и огневых возможностей артиллерии батальонного звена.
Госиспытания новой линейки вооружения Сухопутных войск завершатся в 2021 году
© Фото: Минобороны РФ

В 2020 году на вооружение в Сухопутные войска поступило более 2,5 тысяч новых образцов вооружения и военной техники. Испытания линейки образцов высокомобильного минометного вооружения на различных типах шасси, в том числе для действий в арктическом регионе, планируется завершить в 2021 году.

Как рассказал «Красной Звезде» главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, разработка новых образцов вооружения ведется в рамках опытно-конструкторских работ «Набросок». Новая техника обеспечит повышение мобильности и огневых возможностей артиллерии батальонного звена.

Ранее главком сообщил, что разработка всей линейки обновленного вооружения завершится в 2022 году и военное ведомство уже спланировало закупку этой техники  в рамках гособоронзаказа. Так, для войск ПВО Сухопутных войск закупаются современные зенитные ракетные комплексы «Бук-М3», которые занимают лидирующие позиции в мире, а также новейшие переносные зенитные ракетные комплексы «Верба». А в реактивные соединения также поступают РСЗО «Торнадо-С», в которых увеличены характеристики дальности и точности стрельбы, а также расширена номенклатура реактивных снарядов повышенного могущества.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.