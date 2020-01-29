Зенитчики восточного военного округа получат ЗРК С-300В4

Универсальные зенитно-ракетные системы противовоздушной обороны С-300В4 поступят в войска Восточного военного округа.

Передовые комплексы С-300В4 по своим тактико-техническим характеристикам кардинально отличаются от своих предшественников.

Они позволяют поражать баллистические ракеты и аэродинамические цели на дальностях до четырехсот километров.

ЗРС С-300 «Фаворит» – зенитная ракетная система среднего радиуса действия. Серийный выпуск системы был начат в 1975 г. Первый полк С-300ПТ заступил на боевое дежурство в 1979 г.

Способна поражать баллистические и аэродинамические цели. Имеется возможность нанесения ударов по наземным целям с заранее известными координатами. Стала первой многоканальной зенитной ракетной системой, способной сопровождать каждым комплексом до 6 целей и наводить по ним до 12 ракет.