Партия самолетов Як-130 поступит в Краснодарское летное училище

Партия учебно-боевых самолетов Як-130 поступит в Краснодарское высшее военное училище летчиков. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Уточняется, что представители училища уже приступили к приему самолетов на Иркутском авиазаводе. Количество поставляемых машин не называется.

«Представителями инженерно-авиационной службы будет выполнен комплекс работ по проверке работоспособности систем и механизмов авиационной техники в различных режимах на земле, а летный состав совершит контрольный облет самолетов, проверив все системы управления в воздухе», - сказано в сообщении.

Отмечается, что ранее самолеты Як-130 уже поступили на вооружение Борисоглебской, Армавирской и Кущевской учебных авиационных баз.

Як-130 - часть учебного комплекса для пилотов, который позволяет отрабатывать взлет, посадку, навигацию, выполнение сложных маневров. Также данный комплекс включает в себя самолет для первоначального отбора и отсеивания летчиков Як-152 и специальные тренажеры.

В случае необходимости самолет может быть в кратчайшие сроки переоборудован в боевой и способен наносить удары по наземным целям с помощью авиабомб, управляемых и неуправляемых ракет.

Кроме того, Як-130 способен уничтожать малоскоростные воздушные цели, в частности - беспилотники и вертолеты.

Многофункциональность самолета делает его экономически эффективным средством, особенно для стран с небольшой территорией и относительно небольшим военным бюджетом.