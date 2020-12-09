Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Партия минометных комплексов отгружена Министерству обороны

Иван Петров
16:08 09.12.2020
Заказ выполнен входящим в госкорпорацию «Ростех» АО «ЦНИИ «Буревестник»
Партия минометных комплексов отгружена Министерству обороны
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

АО «ЦНИИ «Буревестник» успешно выполняет гособоронзаказ, поставляя партию модернизированных минометных комплексов 2С12А. Они базируются на шасси автомобиля высокой проходимости, а «артиллерийскую» роль выполняют 120 мм минометы 2Б11 с колесным ходом.

Миномет 2Б11 поставляется как в составе комплекса 2С12А, так и отдельно. По своим характеристикам это один из лучших образцов минометного вооружения в мире. 2Б11 стоит не только на вооружении Российской армии - также он экспортируется во многие иностранные государства.

«Благодаря широкой номенклатуре применяемых минометных выстрелов, высокому темпу огня, простоте и малому времени перевода из походного положения и обратно, а также мобильности, модернизированные минометные комплексы 2С12А на шасси автомобиля высокой проходимости и 120 мм минометы 2Б11 с колесным ходом отвечают самым высоким требованиям в условиях ведения современных боевых действий», - отметил главный конструктор направления, начальник отдела Илья Чупин.

В миномете усовершенствована плита кругового обстрела. Она позволяет вести стрельбы с грунтов различной твердости - в том числе и с мерзлого. Быстросъемный стреляющий механизм не требует разборки ствола. А предохранитель от двойного заряжания обладает повышенной надежностью и умеренной массой. 

Миномет позволяет применять осколочно-фугасные, дымовые, осветительные и зажигательные минометные мины.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:17 В стране и мире
статья
Новый регламент для старых полномочий: депутаты объяснили поправки к закону «О полиции»
16:04 В стране и мире
Путин предупредил о недопустимости ситуаций, когда людям не хватает денег на продукты
14:29 В стране и мире
В Кремле прокомментировали барное «движение сопротивления» в Петербурге
13:23 В стране и мире
В Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского
12:37 В стране и мире
Россельхознадзор запретил ввоз томатов и перцев из Узбекистана
Популярное
Популярное
Видео
Ученые предупредили жителей Земли о мощной магнитной буре
Видео
Актер из «Кадества» снял на видео дебош в самолете
Ученые нашли в Мертвом море вещества, с которых могла начаться жизнь на Земле
Видео
Диетолог развенчал миф о вреде майонеза
В Колумбии нашли золотой монолит, который «контролирует все остальные»
Видео
Солнечное пятно размером с Землю попало на фото
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.