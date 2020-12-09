Партия минометных комплексов отгружена Министерству обороны

АО «ЦНИИ «Буревестник» успешно выполняет гособоронзаказ, поставляя партию модернизированных минометных комплексов 2С12А. Они базируются на шасси автомобиля высокой проходимости, а «артиллерийскую» роль выполняют 120 мм минометы 2Б11 с колесным ходом.

Миномет 2Б11 поставляется как в составе комплекса 2С12А, так и отдельно. По своим характеристикам это один из лучших образцов минометного вооружения в мире. 2Б11 стоит не только на вооружении Российской армии - также он экспортируется во многие иностранные государства.

«Благодаря широкой номенклатуре применяемых минометных выстрелов, высокому темпу огня, простоте и малому времени перевода из походного положения и обратно, а также мобильности, модернизированные минометные комплексы 2С12А на шасси автомобиля высокой проходимости и 120 мм минометы 2Б11 с колесным ходом отвечают самым высоким требованиям в условиях ведения современных боевых действий», - отметил главный конструктор направления, начальник отдела Илья Чупин.

В миномете усовершенствована плита кругового обстрела. Она позволяет вести стрельбы с грунтов различной твердости - в том числе и с мерзлого. Быстросъемный стреляющий механизм не требует разборки ствола. А предохранитель от двойного заряжания обладает повышенной надежностью и умеренной массой.

Миномет позволяет применять осколочно-фугасные, дымовые, осветительные и зажигательные минометные мины.