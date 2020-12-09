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«Буревестник» поставил в войска партию контрольно-проверочных машин

Иван Петров
17:01 09.12.2020
Их расчеты будут проводить обслуживание и настройку артиллерийского вооружения.
«Буревестник» поставил в войска партию контрольно-проверочных машин
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

АО «ЦНИИ «Буревестник», входящий в концерн «Уралвагонзавод» в составе госкорпорации «Ростех», отгрузил партию контрольно-проверочных машин КПМ 1И41.

Они предназначены для обслуживания, а также технической и баллистической подготовки комплексов вооружения артиллерийских орудий - как самоходных, так и буксируемых. Также контрольно-проверочные машины могут использоваться для обслуживания и подготовки комплексов автоматизированного управления огнем.

«Основное преимущество данной машины в том, что раннее все инструменты диагностики и обслуживания находились в различных местах воинских частей, а для КПМ 1И41 было разработано специальное уникальное оборудование, при проектировании которого учитывались требования и опыт военных и гражданских специалистов. В состав данного оборудования входят устройства выверки прицела, измерения параметров и осмотра канала ствола, оборудование для чистки канала ствола, а также диагностическая аппаратура, которые позволяют проводить диагностику за минимальное время», - отметил начальник отдела средств обеспечения Артем Зайцев.

КПМ 1И41 удобна для личного состава: в ней имеются системы отопления, кондиционирования, имеются места для отдыха расчета и размещения табельного имущества. Также машина оборудована системой пожарной безопасности.

Расчет КПМ, используя специальные приборы и оборудование, проводит обслуживание и настройку артиллерийского вооружения в процессе эксплуатации на уровне, обеспечиваемом на заводе-изготовителе.

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