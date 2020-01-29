Комплексы «Панцирь-С» сбили около 100 беспилотников

Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» сбили порядка ста беспилотных летательных аппаратов за время боевого применения в разных странах. Об этом сообщил главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова Валерий Слугин.

«Порядка сотни, может, больше. Это с учетом Сирии и других регионов. В самой Сирии действуют две группировки "Панцирей": российская на авиабазе Хмеймим и группировка, которая эксплуатируется сирийской армией», - приводит ТАСС его слова.

По словам Слугина, недавно «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету. Как утверждает конструктор, новая ракета быстрее подлетает к цели и тем самым повышает скорострельность комплекса.

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках, и о ракетах.

Комплекс установлен на базе шасси «КамАЗ» и способен вести огонь в движении, прикрывая, к примеру, колонну на марше. Арктическая версия ЗРПК «Панцирь» создана на базе гусеничного вездехода, отличается отсутствием пушки.