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Разработчик: производство Су-57 выводит авиастроение на новый технологический уровень

Александр Пешков
13:42 29.01.2020
29 января исполнилось 10 лет со дня первого полета новейшего российского истребителя.
Разработчик: производство Су-57 выводит авиастроение на новый технологический уровень
© Фото: sukhoi.org

Программа производства истребителя Су-57 выводит авиастроение на качественно новый технологический уровень. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании «Сухой», приуроченном 10-летнему юбилею со дня первого полета машины.

«Программа производства истребителя пятого поколения Су-57 выводит российское авиастроение и смежные отрасли на качественно новый технологический уровень», - говорится в сообщении «Сухого».

В нем также отмечено, что примененный при создании истребителя комплекс технических решений позволил значительно повысить боевую эффективность истребителя в работе как по воздушным, так и по наземным целям, в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях и «обеспечило его превосходство над всеми современными самолётами данного класса».

Истребитель Су-57 (Т-50/ПАК ФА) впервые поднялся в воздух 29 января 2010 года на аэродроме Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А.Гагарина.

Пилотировал самолет заслуженный летчик-испытатель РФ, Герой России Сергей Богдан, полет продлился около 45 минут.

Самолет разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗе (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений. 17 ноября 2016 года совершил первый полет седьмой опытный экземпляр Су-57.

В августе 2017 года в эксклюзивном интервью «Звезде» главком ВКС Виктор Бондарев впервые официально сообщил серийное название истребителя пятого поколения Т-50. Самолет получил обозначение Су-57.

Масса композитных материалов составляет 25% от веса пустого самолета. При этом в конструкции Су-57 в четыре раза меньше деталей, чем в планере Су-27. Композитный материал состоит из основы, армированной наполнителем. Это позволяет обеспечить прочность при серьезном снижении весовых характеристик.

С помощью новейшей РЛС Су-57 может «видеть» цели значительно дальше других машин. Речь идет как о воздушных, так и о наземных и надводных целях. РЛС Су-57 с активной фазированной решеткой, которая содержит 1 526 приемо-передающих модулей, обеспечивает самолету большую дальность обнаружения, многоканальность сопровождения целей и применения по ним управляемого ракетного оружия.

Су-57 может уничтожать противника в задней полусфере, и для этого ему не нужно совершать разворот.

Это достигается благодаря режиму обратного старта, когда ракета стартует в противоположном направлении полета самолета-носителя, а также благодаря радару заднего обзора.

Катапультное кресло Су-57 сможет спасать на любой высоте полета, даже с земли. В будущем оно сможет принимать решение о спасении без участия пилота.

Подробнее о самолете можно узнать в разделе «Оружие» на сайте телеканала «Звезда» и в серии выпусков программы «Военная приемка».

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