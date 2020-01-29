«Буян» Черного моря: чем опасен новейший МРК «Ингушетия»

В конце декабря малый ракетный корабль «Ингушетия» приняли в состав Черноморского флота. Он оснащен современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

МРК «Ингушетия» - восьмой корабль модернизированной серии «Буян-М», построенный для Черноморского флота на Зеленодольском заводе имени Горького. Был спущен на воду 11 июня 2019 года. На Черноморском флоте есть еще два корабля проекта«Буян-М» - «Орехово-Зуево» и «Вышний Волочек».

Малые ракетные корабли проекта 21631 (шифр «Буян-М») - российские многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли малого водоизмещения, ближней морской зоны.

Официальное назначение кораблей этого проекта - охрана и защита экономической зоны государства. Однако практическое боевое применение кораблей проекта из акваторий Каспийского и Средиземного морей по целям в Сирии показало их более широкие боевые возможности.